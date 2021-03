Largo Zappalà, intervento dei volontari di Retake Palermo per pulizia e decoro della villetta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’Organizzazione di Volontariato Retake Palermo, già realizzatrice di molteplici attività di sensibilizzazione ambientale e sociale nel territorio di Palermo, comunica che sabato 6 e domenica 7 marzo dalle ore 10 alle 13,30 circa realizzerà una iniziativa di decoro urbano nella villetta Zappalà di largo Giovanni Zappalà (zona viale Lazio).

"Dopo settimane in cui non abbiamo potuto organizzare azioni che prevedessero la partecipazione di molti volontari, si torna all'opera! – commenta Marco D’Amico, presidente di Retake Palermo - e lo facciamo su invito dei residenti di Largo Zappalà che convivono con una villetta lasciata un po' a se stessa. Le volontarie e i volontari di Retake Palermo, i residenti, i commercianti e chiunque volesse unirsi, riporteranno insieme pulizia e bellezza in questo piccolo polmone verde della nostra città, ripulendo le aiuole e i vialetti e riverniciando le panchine. Inoltre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna ed anche a seguito dei tragici episodi di violenza accaduti nelle scorse settimane a Palermo e Caccamo, ma non solo, pittureremo una panchina col colore rosso, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla violenza".

Materiale utile che si può portare: guanti da giardino personali, buste per l'immondizia, pinze prendi oggetti, rastrelli, palette, scope e pennelli per verniciare. Retake Palermo mette in atto l’articolo 118 della Costituzione, ultimo comma: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Gli interventi di Retake Palermo non sono semplici interventi di pulizia, ma di risveglio del senso di cittadinanza attraverso la cura dei beni comuni.