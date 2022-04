Colpo da 100 mila euro alla Credem di Terrasini: clienti minacciati e impiegati legati con le fascette

Colpo da 100 mila euro alla Credem di Terrasini. E' questo il bottino di una rapina avvenuta statamattina presso la filiale della banca in corso Vittorio Emanuele III.

In tre sono entrati in banca fingendosi clienti con il volto coperto dalla mascherina e da un cappellino di lana. Una volta dentro hanno minacciato i clienti e i dipendenti e hanno legato tutti con delle fascette di plastica. Poi hanno prelevato soldi che si trovavano in cassa e sono fuggiti. Ad attenderli fuori sembrerebbe che ci fosse un complice.

A lanciare l’allarme gli stessi impiegati non appena i rapinatori sono fuggiti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini che hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.