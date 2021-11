DonatoriNati fa tappa davanti al Tribunale: in piazza della Memoria la prima raccolta straordinaria di sangue 

Si è tenuta in piazza della Memoria, davanti al Tribunale, la prima raccolta straordinaria di sangue di DonatoriNati Sicilia. Tanti gli operatori di giustizia, che nonostante la pioggia, ieri hanno deciso di partecipare all'iniziativa salendo a bordo di un’autoemoteca della Fratres di Palermo dove ad accoglierli hanno trovato il personale medico.

“Siamo certi che la collaborazione istituzionale e il dialogo costante, anche con i giovani, possano essere - afferma Tina Montinaro, presidente DonatoriNati Sicilia - un esempio e un incentivo per sensibilizzare sempre più persone al tema vitale della donazione". In campo anche la Questura. "L'iniziativa che portiamo avanti da anni, non si è fermata nemmeno durante l’emergenza Covid e - dichiara il questore Laricchia - coinvolge una nutrita compagine di nostri operatori. E’ uno dei tanti modi per immedesimarsi nella collettività, nella società civile. Un gesto che concretizza il nostro 'esserci sempre', insieme a tutti i cittadini". La raccolta è stata possibile grazie al presidente del Tribunale Antonio Balsamo.