VIDEO | "Anche senza lavoro si muore", in piazza spuntano le maschere: la rabbia di ristoratori e albergatori

C'è quella di Dalì, di V per Vendetta e dell'uomo tigre, tra le tante maschere bianche senza volto davanti all'Ars. Confcommercio scende per la prima volta in piazza insieme a Federalberghi per rivolgersi al presidente Mattarella, a Musumeci e a Micciché. "Ci hanno resi poveri, questo è NaziCovid. Adesso pensate alle aziende". I ristoratori chiedono di riaprire in sicurezza anche di sera