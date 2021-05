Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Primo maggio dei divieti, controlli interforze dal Foro Italico a Mondello

Carabinieri, polizia a cavallo e in moto, unità cinofila della municipale, corpo forestale, guardia di finanza e costiera al lavoro per vigilare sul rispetto dell'ordinanza sindacale che vieta lo stazionamento nelle aree verdi e stoppa l'accesso alle spiagge che restano deserte. In giro pure le auto col megafono della Protezione civile: "Contro il contagio da Covid rispetta le regole"