L'estate sembra un miraggio, è ancora allerta gialla a Palermo: "Possibili piogge e grandinate"

L'estate dista 16 giorni ma continua a sembrare lontanissima a Palermo. Anche oggi il capoluogo siciliano è stato colpito da piogge intense e da temperature sotto le medie del periodo. E anche nella giornata di domani sarà allerta gialla.

La Protezione Civile Regionale ha infatti diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi e fino alle 24 di domani. "In particolare - si legge nel bollettino - dalla sera/notte di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, domani sarà un martedì caratterizzato dal cielo coperto con possibili piogge nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio dovrebbero iniziare le schiarite. Previste una minima di 19 e una massima di 26 gradi.