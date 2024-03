Un momento di preghiere per la pace nel mondo organizzato dai padri Camilliani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un forte e accorato appello per la pace nel mondo parte da Palermo. I padri Camilliani e la venerabile confraternita degli invalidi e mutilati di guerra hanno organizzato, in occasione del venerdì santo, un importante momento di preghiera. L’appuntamento si terrà il 29 marzo, alle 21.30, al sacrario dei Caduti in via Scarlatti, vicino al Teatro Massimo.

Si pregherà affinché possano cessare i venti di guerra che minacciano l'umanità, in Ucraina, sulla striscia di Gaza in Medio Oriente e in tanti altri luoghi della Terra dove tanti bambini subiscono il dramma dei combattimenti che provocano tante vittime tra la popolazione e fanno lievitare il numero di nuovi invalidi e mutilati.

“Eleviamo al Signore un grido accorato di preghiera per supplicare la pace mondiale” scrivono gli organizzatori invitando la cittadinanza a partecipare numerosa. Ad animare il momento di preghiera saranno padre Salvatore Pontillo, superiore dei padri Camilliani di Palermo e Don Giuseppe Di Giovanni, parroco di Santa Maria della Pietà alla Kalsa e rettore del santuario di Santa Teresa. Saranno presenti autorità religiose, civili e militari.