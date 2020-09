Strade evacuate ed esercito in azione: via al disinnesco della bomba trovata al porto

Sono scattate alle 6 di questa mattina le operazioni di disinnesco della bomba della seconda guerra mondiale trovata nelle scorse settimane nella zona del porto. Oltre 7 mila i residenti che, a scopo precauzionale, dovranno lasciare le rispettive abitazioni. E' attualmente in corso un intervento delle forze dell'ordine in cinque punti della zona off-limits per "convincere" altrettanti nuclei familiari ad allontanarsi. In totale sono 63 le strade che devono essere evacuate nel raggio di 400 metri dal punto in cui la bomba si trova.

Nella mappa disegnata dal Comune la zona rossa comprende l'area del porto, quella gialla invece è a monte di via Crispi. In quest'area ricadono anche 4 case di cura e 120 portatori di handicap. Sono invece 70 le persone che hanno chiesto l'assistenza dei mezzi comunali. Stop anche alle attività religiose, commerciali, artigianali, della distribuzione dei carburanti, delle strutture ricettive e assistenziali. Nelle strade interessate, sono stati istituiti i divieti di sosta dalle 9 fino a quando non sarà recuperato l'ordigno bellico.

Tre i centri di accoglienza allestiti dal Comune: allo stadio, al Pala Uditore e al Pala Oreto, più un centro raccolta a piazza Sturzo da dove sono partite le navette gratuite. Anche il Ccs (Centro coordinamento soccorsi) della prefettura è operativo su più sedi collegate in teleconferenza.

Le operazioni di disinnesco sono curate dal reggimento Genio guastatori dell'esercito, che faranno brillare la bomba di 600 libbre (272 chili, di cui 100 di esplosivo). "Il raggio d'azione della bomba è di circa 1850 metri ma - ha spiegato Francesco Diati, addetto stampa, IV Reggimento Genio Guastatori della Brigata Aosta - con la camera di espansione è stato ridotto a 400 metri".

L'ordigno verrà imbracato e spostato con una gru nella camera di espansione. "Qui attraverso un macchinario definito swordfish - spiegaha aggiunto il luogotenente Giuseppe Carini - sezioneremo la bomba attraverso una lancia che 'spara' acqua e sabbia ad alta pressione. La parte non in sicurezza verrà fatta brillare qui dentro, in sicurezza". Nell'area portuale in cui è stato rinvenuta la bomba operano 12 tra ufficiali e sottufficiali del IV reggimento Genio guastatori.