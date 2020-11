Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ponte Oreto, fondi per la messa in sicurezza bloccati dal 2009: a rischio quasi 4 milioni

L'opera è stata finanziata 11 anni fa tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione ma il piano è ancora al bando di gara. Il deputato nazionale M5S Adriano Varrica e il consigliere comunale Antonino Randazzo si sono mossi per sbloccare il finanziamento da parte dello Stato e far ripartire l'iter. "Abbiamo avuto incontro col sindaco. La soluzione passa da una convenzione con Anas"