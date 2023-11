VIDEO | Pnrr, il segretario generale della Uil a Palermo: "Molte opere definanziate, il governo scappa e non prende impegni"

Così Pierpaolo Bombardieri al Marina Yachting in occasione del convegno organizzato dal sindacato per ricordare Mico Geraci. "In Italia numeri altissimi di economia sommersa, più di 100 miliardi l'anno. Nel Mezzogiorno siamo ancora troppo indietro su mobilità e sanità"