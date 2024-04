Pianeta sindacale carabinieri, due giorni di eventi e di incontri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli eventi e le attività di Pianeta sindacale carabinieri arrivano a Palermo per l’appuntamento programmato per il 19 e 20 aprile. Due intense giornate tra i carabinieri di terra di Sicilia. Il 19 aprile 2024 dalle ore 16 in via Montepellegrino all’ Astoria Palace Hotel si parte con una conferenza sulla tutela legale di Psc Assieme che opera a favore dei carabinieri associati. “Diritto in azione, mente in pace: tutela legale e supporto psicologico sul lavoro”. Dopo l’apertura della conferenza a cura dei Dirigenti di PSC Assieme sarà la volta dello Studio legale associato Giambrone con gli avvocati Filippo Polizzi, Mario Bellavista e Liborio F. Giambrone. Diversi saranno i temi di diritto affrontati nel quadro della tutela dei Carabinieri di Pianeta Sindacale Carabinieri.

Dalla tutela legale si passerà alla sfera relazionale e comportamentale con l’analisi della realtà dei Carabinieri affrontando il percorso che opera nelle valutazioni del miglioramento della qualità delle relazioni. La Dott.ssa Jessica Blandino, Psicologa esperta in interventi comportamentali ABA, porterà i presenti ad un analisi attenta su come migliorare la qualità di vita delle persone, incrementando i comportamenti socialmente significativi e riducendo quelli disfunzionali. Sarà momento importante il passaggio allo stress che vive il carabiniere tutti i giorni nei vari ruoli in un contesto lavorativo reso complesso dalla carenza organica sempre crescente e dalla continua crescita delle forme di violenza da affrontare nelle attività preventive e repressive dei reati di vario genere. Dallo stress lavoro-correlato alla sindrome del Burnout: definizione del fenomeno, fattori di rischio, prospettive di intervento, confronto interattivo con i Carabinieri. Pianeta Sindacale Carabinieri è da più di un anno che si occupa del settore coinvolgendo vari professionisti e sviluppando la cultura e la conoscenza del fenomeno che investe a pieno il ruolo sociale del Carabiniere.

A Palermo sarà un'altra importante occasione dove nell’analisi e l’approfondimento del delicato fenomeno ci si addentra conoscendone gli aspetti che portano a questo tipo di stress da affrontare e da gestire per evitare di subirne effetti e dover poi gestire status depressivi. Momento di confronto e crescita su un tema delicatissimo su cui l’associazione professionale a carattere sindacale Psc Assieme pone grande attenzione avendo aperto uno studio specifico con un proprio laboratorio professionale interno alla struttura associativa. Il 20 aprile sarà invece la giornata dedicata allo sport dei Carabinieri di PSC.

Al Cus Palermo, Centro Universitario Sportivo, ci sarà la giornata dedicata a una competizione di varie attività per il conseguimento del brevetto sportivo DSA “DeutschesSportabzeichen”, che è normato, organizzato, controllato e rilasciato dal Dosb (DeutscherOlympischerSportBund), ente federale sportivo ed olimpico tedesco. Gli atleti devono sottoporsi a varie prove, iniziando con quella di nuoto e continuando con i 3000 metri, salto da fermo e salto in alto. E’ una piccola “olimpiade” dove i parametri sono dettati dai tempi, le distanze e i metri relazionati all’età anagrafica. Il giudice è chiamato ad attestare tutti i dati della competizione ed è chiamato Prufer. Sarà Luca Maiello ad attestare il superamento delle prove in relazione alle schede previste dal regolamento.

Sia nella giornata del 19 che in questa del 20 aprile, Psc trasmetterà in diretta streaming gli eventi sulla Web Tv Psc Assieme che possono seguire nella web app esclusiva per i soli Carabinieri associati di Pianeta Sindacale Carabinieri. Ci saranno vari collegamenti in diretta anche dai canali social ufficiali di Psc Assieme che possono essere seguiti da tutti i Carabinieri d’Italia e non solo. Sul campo di atletica del Cus Palermo il 20 aprile ci sarà la consolle della Web radio Psc Assieme che trasmette h24 in via esclusiva per gli associati nella web app alla presenza del tecnico ufficiale della Web Radio di PSC. Agli eventi della due giorni saranno presenti i carabinieri del Coordinamento Regionale Sicilia Psc Assieme, i dirigenti nazionali e il Segretario generale nazionale.