Palermo sport tourism arena, supporto sanitario garantito da Cri Palermo

Nella media, per eventi simili, i circa 40 interventi sanitari eseguiti dal personale del Comitato di Palermo della Croce Rossa Italiana durante la tre giorni, realizzata lungo la passeggiata del Foro Italico, dedicata allo sport. L’evento, conclusosi domenica pomeriggio, e promosso dal Gruppo RCS con il Patrocinio del Comune di Palermo, ha coinvolto volontari e mezzi del locale Comitato CRI per fornire supporto sanitario durante l’intera manifestazione, sia ai partecipanti che ai molti avventori. I volontari presenti ogni giorno sono stati circa 40, e con diverse abilitazioni al primo soccorso, tali da poter garantire la migliore operatività in caso di emergenza. Presenti anche medici ed infermieri che insieme ai volontari Cri hanno effettuati quotidianamente circa 15 interventi sanitari, in maggioranza di piccola entità.

Nulla di grave da segnalare, tranne alcuni casi che hanno richiesto l’ospedalizzazione del malcapitato, tutti gli altri sono stati risolti con interventi a bordo dell’ambulatorio mobile attivato sul posto, o trattati nelle ambulanze del Comitato, 2 presenti costantemente. Per il coordinamento dei volontari è stata attivata anche una Som (Sala Operativa Mobile) che ha gestito le comunicazioni via radio di tutto il personale. Operative, sia mattina che pomeriggio, squadre appiedate e team a bordo dei mezzi tecnici. Ogni gruppo, composto da almeno 4 unità, ha presidiato zone già identificate nel piano d’azione studiato per l’evento. Costituite da un operatore abilitato al soccorso sanitario ed uno abilitato all’uso del defibrillatore portatile, tutte le squadre hanno agito tempestivamente ogni volta che ne è stato richiesto l’intervento.

La presidente del Comitato, Laura Campione, ha espresso soddisfazione per l’impegno dei volontari che hanno operato con l’entusiasmo tipico di chi si offre spontaneamente nel servizio alla comunità. “La presenza del Comitato ad un grande evento realizzato in città – racconta la presidente – è l’ulteriore conferma di una fattiva collaborazione tra Cri e le realtà che agiscono nella nostra splendida Palermo, sia istituzionali che non. Inoltre, - conclude la Campione - abbiamo trovato grande sintonia con il messaggio che questo evento ha lanciato alla cittadinanza. Lo sport rappresenta infatti un elemento chiave per la salute umana, e come tale rientra nell’azione di sensibilizzazione e divulgazione dei “corretti stili di vita”, obiettivo quest’ultimo della mission di Croce Rossa Italiana. Link video attività: https://youtu.be/Bv_JeFZ7EYk