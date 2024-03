Parrocchia (Sinistra italiana): "Fare chiarezza sulla morte del gambiano Kimit Ceesay"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sinistra Italiana si unisce al cordoglio della famiglia e chiede che ogni sforzo sia profuso, da parte delle autorità competenti, e la collaborazione di chiunque abbia notizie, per rendere giustizia a Kimit Ceesay.

"Riteniamo necessario - afferma la segretaria cittadina del partito, Manuela Parrocchia - fare completa chiarezza sull'omicidio del giovane Kimit Cheesay e sugli eventi che hanno portato alla sua morte. Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e a tutta la comunità gambiana. La sicurezza di una città passa necessariamente e primariamente attraverso processi di profonda integrazione, e fare tutto ciò che è necessario per comprendere a pieno cosa sia accaduto, sia nell'immediatezza dei fatti che nel periodo di degenza in ospedale, è un passaggio fondamentale di giustizia e attenzione verso l'intera comunità cittadina, senza alcuna distinzione. Non sarebbe accettabile un trattamento diverso".