Musica, fuori il primo album del rapper palermitano Zoro "Self made"

Dopo aver pubblicato i tre singoli, Non smetto , Fan*ulo e Terminator, il rapper palermitano Zoro ha pubblicato il suo primo album ufficiale: Self Made. E' composto da 10 tracce tutte connesse tra loro: 01 - Senti Compà 02 - Da dove vengo 03 - I miei 04 - Non mi fermi 05 - C.Q.L 06 - Self Made 07 - Fan*ulo 08 - Viaggio di sola andata RMX 09 - Terminator 10 - Vorrei Ogni titolo rispecchia il contenuto della traccia.

Self made è uno sguardo del rapper verso il mondo che lo circonda, i vizi dell'hip hop e l'attualità. Ma trovano spazio anche amori, amicizie e denuncia sociale. E' un momento importante per Zoro in cui si conferma uno dei rapper più talentuosi della Sicilia, rinforzando con un disco innovativo la sua posizione nel mondo dell'hip hop siciliano.

Le produzioni dei pezzi attingono dall'ampio universo del mondo hip hop unendo la trap al rap di stampo Internazionale. L'intero progetto come produzioni, mix e mastering è stato affidato ad Alessandro Sanfilippo in arte "DamnSaint", giovane produttore palermitano, per Zoro una garanzia .