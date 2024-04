Vigili irrompono nei pub del centro: sequestrate 10 mila bevande alcoliche in contenitori di vetro

Quasi 10 mila bevande alcoliche in contenitori di vetro e 4.244 bevande alcoliche in lattina sequestrate. E' il bilancio definitivo dell'operazione messa a segno dalla polizia municipale lo scorso fine settimana in varie zone calde della movida palermitana nell'ambito delle attività di controllo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Gli agenti sono intervenuti nelle vie Roma e Lattarini, nell'area di via Mazzini e via La Lumia e alla Kalsa, in piazzetta della Messinese.

"Il sequestro - dicono dal comando dei vigili - è scattato in applicazione delle norme contenute nel nuovo regolamento movida. Il sequestro è stato messo a segno in tre pub. Tutti i clienti sono stati identificati. Nei tre i locali, durante il sopralluogo, sebbene sia espressamente vietato dal nuovo regolamento movida, i titolari hanno effettuato la vendita per asporto di bevande alcoliche in contenitori in vetro oltre le 22 e non hanno esposto al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare utilizzato per i cocktail. Per questi motivi è scattato il sequestro cautelare amministrativo di tutte le bevande alcoliche in contenitore in vetro e in lattina".

Inoltre sono state applicate le seguenti contestazioni: verbale di contestazione di 50 euro "perché si effettuava la vendita di bevande in contenitori in vetro oltre l'orario consentito - spiegano dal comando dei vigili - verbale di contestazione di altri 50 euro poiché non veniva esposta al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare e altri 308 euro di multa poiché non era stato esposto al pubblico il listino prezzi dei cocktail. Successivamente, con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria con la chiusura coatta di 5 giorni di tutti e tre i locali".

Nel pub della zona di via La Lumia, infine, sebbene vietato dalla Legge 120/2010, è stata effettuata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche oltre la mezzanotte. Per questo motivo i vigili hanno comminato un'ulteriore sanzione di 6.666 euro.