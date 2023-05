Forte vento e pioggia per le prossime 24 ore, scatta l'allerta meteo arancione

Scatta l'allerta arancione. La Protezione civile regionale ha diffuso l'avviso numero 23140 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico a partire dalle 16 di oggi e fino alla mezzanotte di domani, domenica 21 maggio 2023. "Persistono venti da forti a burrasca dai quadranti sud-orientali, mareggiate - si legge - lungo le coste esposte, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. In caso di rovesci o temporali, prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall'uomo anche in prossimita' dei corsi d'acqua".