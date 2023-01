VIDEO | L'arresto di Matteo Messina Denaro, le immagini che ricostruiscono la cattura

Qualcuno sostiene che il boss si sia "arreso" perché gravemente malato. Le Iene cercano di ricostruire come si è arrivati davvero alla sua cattura, approfittando del suo arrivo in una clinica privata per una seduta di chemioterapia, e gli sviluppi successivi delle indagini, andando sul posto