Madonie Living Lab, ultimi giorni per iscriversi al viaggio studio sulle cooperative di comunità

Ultimi giorni per presentare la propria candidatura a “Coopera - incontra il mondo delle cooperative di comunità”, una delle attività di formazione fuori regione previste dal Madonie Living Lab, il laboratorio di innovazione che presto aprirà il proprio spazio all’interno dei locali dell’ex scuola media di Petralia Sottana. Gli abitanti del territorio madonita, e non solo, avranno la possibilità di prendere parte gratuitamente a un percorso che ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti al mondo delle cooperative di comunità. Attraverso la conoscenza diretta di buone pratiche, si indagheranno infatti le modalità che ne hanno supportato la nascita e l’attivazione in altri contesti italiani. Nello specifico, saranno selezionati cinque giovani per partecipare a una visita di studio intensiva che si svolgerà dal 23 al 28 giugno tra Puglia, Molise e Marche.

Nel mese di ottobre, poi, grazie a tre incontri di formazione, i partecipanti acquisiranno gli strumenti per l’istituzione di una cooperativa di comunità sul proprio territorio. Le candidature possono essere presentate entro venerdì 19 maggio 2023 mediante il form online. Aperto a tutti, invece, è il percorso di accelerazione che prevede un primo ciclo di cinque incontri online a partire dal primo giugno per approfondire metodi e strumenti sulla definizione di un’idea imprenditoriale, la costruzione di un modello di business, la comunicazione dell’idea e il fundraising. Al termine del percorso, i partecipanti con le dieci migliori idee riceveranno un affiancamento e un supporto personalizzato da parte di professionisti del settore. Per maggiori informazioni e dettagli, è possibile consultare il sito o scrivere una email a info@madonielivinglab.it.