Raid al liceo Regina Margherita: computer rubati e aule vandalizzate

Raid vandalico al liceo Regina Margherita. I ladri hanno messo a soqquadro le aule della succursale, a Ballarò, portando via tablet e pc, e distruggendo alcuni arredi. Ad accorgersi dell'incursione stamani è stato il personale della scuola, che ha dato immediatamente l'allarme. Sull'episodio indaga la polizia.

"Azioni criminali come questa - commenta il sindaco metropolitano, Leoluca Orlando - non possono che essere condannate duramente poiché oltre a distruggere e sottrarre strumenti necessari a garantire il diritto all'istruzione dei nostri ragazzi, rappresentano un tentativo di minare la fiducia e la speranza nel futuro che noi tutti abbiamo il dovere di assicurare ai giovani. Esprimo solidarietà e vicinanza agli studenti, al dirigente, ai docenti e a tutto il personale, sicuramente scossi per la violazione di un luogo parte fondamentale della loro quotidianità!.

Al preside Domenico Di Fatta, ai docenti e ai ragazzi dell'istituto arriva la solidarietà dl Centro studi Pio La Torre. "Il raid vandalico - dice il presidente Vito Lo Monaco - colpisce il cuore della scuola, la sua missione formativa nella costruzione di un futuro diverso per tanti studenti che si affacciano pieni di speranza al nuovo ciclo di lezioni dopo essere stati costretti dal Covid alla didattica a distanza. Senso civico, responsabilità, impegno e sensibilità sono i valori che da anni portiamo avanti con i ragazzi - aggiunge - attraverso il nostro progetto educativo antimafia al quale il liceo Regina Margherita aderisce. Sottrarre dei computer, vandalizzare delle aule vuol dire negare una prospettiva che può essere un'occasione di riscatto per tanti. Chi colpisce la scuola colpisce tutti noi", conclude.