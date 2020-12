VIDEO | Il Palermo fa gol allo Zen, nuova vita al campo di calcio della scuola Falcone

Dopo la solidarietà mostrata da tutta Italia in seguito ai ripetuti atti di vandalismo, anche i calciatori della squadra rosanero hanno deciso di scendere in campo per dare un aiuto concreto. Ma per gli studenti le sorprese non finiscono qui... L'anticipazione del servizio di Ismaele La Vardera