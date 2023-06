Il 43enne, genero di un boss di spicco del mandamento di Porta Nuova, si nascondeva da gennaio scorso nel negozio di un parente alla Noce, la cui posizione ora è al vaglio degli inquirenti. Era stato condannato per rapina a 6 anni di reclusione durante un controllo in mare fatto dalla capitaneria di porto a Santa Flavia

VIDEO | Barba e capelli lunghi per non farsi riconoscere, così il latitante è scappato per 5 mesi: le immagini dell'arresto