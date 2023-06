Arrestato latitante genero di un boss di Porta Nuova: si nascondeva in un negozio alla Noce

Ha provato a cambiare aspetto, lasciandosi crescere barba e capelli, a falsificare i suoi documenti d'identità e a nascondersi in un negozio di un parente alla Noce. Ma non è comunque servito a nulla, fino ad ora che dopo una latitanza di cinque mesi è stato arrestato. In manette è così finito un pregiudicato palermitano di 43, genero di un boss di Porta Nuova. I carabinieri della compagnia di Monreale, sotto la direzione della Procura di Termini Imerese, lo cercavano dal 3 gennaio scorso. Ma l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce. Dopo un'articolata attività d'indagine, il cerchio è stato stretto intorno a lui e alla sua rete di protezione. Oggi, così, la cattura.

Per quasi cinque mesi, infatti, l’uomo si è nascosto sottraendosi ad un ordine di carcerazione che aveva disposto nei suoi confronti la reclusione di 6 anni per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e ingresso arbitrario in luoghi dove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello stato. Nel giugno del 2019, infatti, aveva opposto resistenza al personale della guardia costiera nel corso di un controllo in mare a Santa Flavia. La capitaneria di porto lo aveva arrestato e spedito ai domiciliari. L'anno successivo il processo a suo carico lo aveva condannato a 6 anni di reclusione, condanna poi diventata definitiva solo a fine dicembre del 2022.

Dopo le vacanze di Natale, però, esattamente il 3 gennaio, il 43enne (ora detenuto al Pagliarelli) è riuscito a scappare. Per cinque mesi ha provato a mettere in atto ogni strategia utile a sfuggire alla sua cattura: ha abbandonato casa sua, ha interrotto ogni comunicazione con i suoi congiunti e, soprattutto, ha provato a trasformare radicalmente il suo aspetto. L'uomo, infatti, è stato trovato dai militari con barba e capelli lunghi, molto diverso rispetto alla fotografia in possesso degli investigatori e con una carta d’identità falsa.

Una latitanza resa possibile grazie a una rete di appoggio criminale di cui l’uomo ha potuto godere e che è tuttora in corso di approfondimento da parte degli inquirenti. L’uomo è infatti sposato con la figlia di un soggetto di spicco del mandamento mafioso di Porta Nuova. Oggi, dunque, l’arresto in un locale commerciale del quartiere Noce di cui era titolare un familiare e la cui posizione è in corso di approfondimento.