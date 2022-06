Istituto comprensivo Isola delle Femmine vola in Grecia per il progetto Erasmus

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora in viaggio i ragazzi e i docenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo Francesco Riso Isola delle Femmine. Dal 23 al 26 Maggio si sono svolte a Kavala Macedonia Grecia presso la scuola primaria 24 Demotikon le attività di formazione “Informative literacy. School play” facenti parte del progetto Erasmus Click safe surf smart, be aware of what you share, “educazione e formazione digitale nell’ambito della comunicazione in rete “. Progetto Erasmus Finanziato dall’Unione Europea. Coordinamento generale a cura della professoressa Ela Karas della scuola Szkola Podstawowa nr 30 Wroclaw Polonia . A rappresentare l’istituto Francesco Riso una rappresentanza degli alunni delle classi terze, i docenti Anna Durante, Alessandro Agnetta e la Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Maria Tarallo.

La tematica dell’incontro ha riguardato “informative Literacy” cioè la capacità di identificare, individuare, valutare, organizzare, utilizzare e comunicare le informazioni che il web spesso ci pone in maniera non sempre chiara e corretta. Is it true ? is it Fake? Is it a fact or is it an opinion? Queste le domande che hanno fatto da leitmotiv durante le attività che hanno contribuito ad accrescere la competenze degli studenti nell’ambito di un apprendimento permanente di cittadinanza attiva e fatto parte della formazione dei docenti partecipanti. Il Worskhop organizzato presso la International Hellenic University curato dal dott. : Batzolis E.Web Services and Information Security Lab (WeSIS) è stato spunto per una riflessione sulla capacità di analisi delle fonti , svelando alcuni metodi per assicurarsi dell’attendibilità delle notizie. Sulla stessa scia il laboratorio interattivo del Professor Simeon Simenodis , alla ricerca delle notizie vere . Interessante school play ( attività di drammatizzazione) nella quale i ragazzi di tutte le scuole hanno messo in scena i rischi che l’uso e l’abuso di internet e dei social comporta : relazioni familiari alterate, truffe su internet, cyberbullsmo, e informazioni non corrette.

Ma c’è stato tempo anche per apprezzare la cultura Greca , i ragazzi hanno partecipato a laboratori di drammatizzazione organizzati dal professore Napoleon Koukouzikas . Il salto dal presente al passato è stato suggellato dalla rappresentazione teatrale fatta presso il teatro di Philippi in cui i ragazzi hanno portato in scena “ i giochi Olimpici” e la “scelta delle Democrazia“ , e dalla visita dei luoghi e dei musei , dove reperti archeologici hanno raccontalo la storia delle Grecia Classica,di Alessandro il Grande e delle famose battaglie avvenute in qui luoghi. Calorose le attività di accoglienza degli alunni della scuola primaria , e i pranzi a base di specialità greche , curati nei dettagli dai genitori degli alunni della scuola . Interessanti e coinvolgenti le danze greche che hanno avuto la capacità di “unire” , affiatare e divertire tutti i partecipanti con musica tradizionale eseguita e cantata dal vivo dai docenti della scuola. La cultura, la storia del passato e del presente ma soprattutto l’amicizia , lo scambio delle buone pratiche e il confronto culturale tra popoli hanno contribuito alla eccellente riuscita delle attività. A pianificare l’organizzazione la professoressa Aikaterini Michail coordinatrice del Progetto per la Grecia supportata dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto. Prossimo appuntamento in Turchia a fine Settembre .