Incidente in via San Lorenzo: anziana perde il controllo dell'auto e centra due mezzi in sosta e una passante

Un malore alla guida sarebbe la causa di un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 in via San Lorenzo, poco dopo Villa Adriana. Una donna di 75 anni, I. P., ha perso il controllo della sua Fiat 600 mentre procedeva verso via Lanza di Scalea. Prima ha centrato l'Ape di un venditore ambulante di frutta facendola cappottare, poi dopo aver colpito una passante ha terminato la sua corsa contro una Jeep parcheggiata con a bordo un uomo. L'auto della donna ha preso fuoco e le fiamme hanno lambito anche il mezzo in sosta.

I primi soccorsi sono stati dati dai passanti, che hanno tirato fuori l'anziana dalla macchina. Quindi l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito gravemente: la donna alla guida è stata trasportata al pronto soccorso e le sue condizioni non destano preoccupazione. La passante colpita invece è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118, per lei solo tanta paura ma nessuna conseguenza importante. Mentre sia per il venditore ambulante che per l'uomo a bordo dell'auto parcheggiata non è stato necessario l'intervento dei medici.

Peggio è andata ai mezzi coinvolti. Disagi anche per chi si trovava a passare da lì visto che il traffico è andato in tilt. Lunghe code si sono create sia in via Lanza di Scalea che in viale Strasburgo. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica dei vigili urbani per i rilievi del caso.