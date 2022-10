Incidente in via Leonardo da Vinci, violento scontro auto-scooter: tre feriti

Violento scontro auto-scooter in via Leonardo da Vinci. E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 21.30 di ieri all'altezza di via Casalini. Due i mezzi coinvolti: una Fiat Panda condotta da una donna di 69 anni e uno scooter Honda Sh a bordo del quale viaggiavano il conducente, un diciottenne, e un coetaneo. Da chiarire l'eventuale coinvolgimento di una seconda auto.

Secondo una prima ricostruzione entrambi i conducenti viaggiavano in direzioni opposte quando uno dei due avrebbe svoltato in via Casalini. A causa del violento impatto entrambi i mezzi hanno riportato gravi danni, tanto che gli altri automobilisti - che hanno chiamato il 112 segnalando l'accaduto - temevano il peggio. "Abbiamo sentito un botto fortissimo", spiega un residente a PalermoToday.

In via Leonardo da Vinci si è creato subito un capannello di persone e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso i tre feriti, portati all'ospedale Ingrassia per accertamenti. Nessuno di loro fortunatamente avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto anche gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Poche ore dopo si è verificato un altro incidente sulla strada statale 113 a Carini, all'altezza del Bivio Foresta. A scontarsi una Toyota Yaris guidata da una ragazza di 23 anni e una Peugeot 206 guidata. A bordo di quest'ultima, condotta da una 44enne, c'erano anche due ragazzi di 18 e 17 anni che, oltre alla paura, hanno riportato solo lievi escoriazioni.