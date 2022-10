Incidente sulla statale a Carini, scontro tra auto: quattro feriti

Schianto frontale sulla strada statale 113. Un incidente si è verificato la scorsa notte a Carini, all'altezza del Bivio Foresta, dove si sono scontrate una Toyota Yaris e una Peugeot 206. Nonostante il violento impatto, né le due conducenti né i due passeggeri avrebbero riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi, che viaggiavano in direzioni opposte, sono entrati in rotta di collisione poco dopo l'una. Sulla Peugeot c'erano una donna di 44 anni e due ragazzi di 18 e 17 anni. Sull'altra invece c'era una 23enne. Le due automobiliste sono state soccorse e accompagnate al Cervello dove sono entrate in codice giallo. Più lievi le ferite riportate dai due giovani ai quali è stato attribuito il codice verde.

I militari della compagnia di Carini hanno ascoltato il racconto delle due conducenti ed eseguiti i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Terminate le operazioni è stato richiesto l'intervento di due autogru per rimuovere le auto coinvolte nel sinistro e la viabilità è stata definitivamente ripristinata intorno alle ore 4.

Un altro incidente è stato registrato ieri sera, intorno alle 21.30, all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Casalini. Nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: una Fiat Panda guidata da una donna di 69 anni e uno scooter Honda Sh sul quale c'erano due ragazzi poco più che diciotteni. I tre feriti - fortunatamente nessuno dei quali in gravi condizioni - sono stati soccorsi e portati all'Ingrassia per accertamenti.