Incidente a Castelbuono, scontro fra due scooter: un morto

Incidente mortale a Castelbuono. Un uomo di 59 anni, Giuseppe Conoscenti, è deceduto oggi pomeriggio dopo l'impatto avvenuto in via Geraci, lungo la strada statale 286. L’uomo si trovava alla guida di un Piaggio Beverly che si è scontrato con un altro scooter dello stesso modello guidato da un ragazzo di 32 anni.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati frontalmente. Conoscenti, operaio comunale, è morto sul colpo mentre il 32enne, V.T., è stato soccorso dal personale del 118 e portato all’ospedale Giglio di Cefalù per accertamenti.

A indagare sulla dinamica i carabinieri e gli agenti della polizia municipale di Castelbuono, impegnati ad effettuare i rilievi nel luogo in cui è avvenuto l’incidente. Dopo l’ispezione eseguita dal medico legale la salma è stata restituita ai familiari per consentire loro di celebrare il funerale.