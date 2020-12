Incidente sulla Palermo-Mazara, due feriti: uno è il dirigente regionale La Rocca

Scontro tra un camion e un'auto sulla Palermo-Mazara. E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri lungo la carreggiata in direzione Trapani, non lontano dallo svincolo per l'aeroporto Falcone-Borsellino. Tra le persone soccorse dal 118 c'era il dirigente regionale della Sanità, Mario La Rocca (foto allegata), che viaggiava a bordo di una Bmw.

Per cause ancora da accertare la sua auto si è scontrata con un camion. Sul posto sono arrivate le ambulanze che hanno portato il manager e il conducente dell'autocarro in ospedale per accertamenti. Nonostante il violento impatto nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze. A indagare sulla dinamica gli agenti della polizia stradale.

La Rocca, braccio destro dell'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza nella gestione della pandemia in Sicilia, di recente era finito al centro di una bufera per il suo richiamo diffuso in un audio sull’allestimento dei posti Covid nelle strutture sanitarie per evitare il declassamento della Sicilia. Una notizia che ha sollevato un polverone, tanto da convincere il ministero della Salute a inviare gli ispettori in Sicilia per una verifica.