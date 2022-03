Incidente a Ficarazzi, auto contro un albero: morto 31enne

Sangue sulle strade di Ficarazzi. Incidente mortale oggi pomeriggio in via Libertà dove ha perso la vita un 31enne che si trovava alla guida di una Fiat Punto. Per cause da accertare l'automobilista avrebbe perso il controllo del mezzo, forse durante una manovra di sorpasso, per poi schiantarsi contro un albero. Un impatto che si è rivelato per lui fatale. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i carabinieri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Notizia in aggiornamento