Incidente sulla Palermo-Agrigento, due auto si scontrano con un camion: un morto e due feriti

Scontro tra due auto e un mezzo pesante sulla Palermo-Agrigento, all'altezza di Bolognetta: nell'incidente è morta una persona e altre due sono rimaste ferite.

La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione è stata provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto è intervenuto il personale dell'Anas oltre al 118. In corso i rilievi per chiarire le cause e la dinamica del sinistro.

Articolo in aggiornamento