Incidente a Carini, sbanda e la sua auto resta incastrata sotto un camion: ferito 40enne

L'auto che perde aderenza per l'asfalto bagnato, il conducente che non ha più il controllo e inizia a sbandare fino a quando urta violentemente contro un camion parcheggiato e la vettura resta incastrata. E ancora l'arrivo dei soccorsi, la corsa contro il tempo per liberarlo dalle lamiere e poi il trasporto in ospedale. Un grave incidente stradale si è verificato stamani, poco prima delle 6, a Carini in via don Luigi Sturzo, nei pressi del centro commerciale Poseidon.

Il conducente di una Renault Clio, un uomo di circa 40 anni, nell'impatto ha perso conoscenza. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Carini per estrarlo dall'abitacolo. I medici del 118 gli hanno prestato le prime cure e lo hanno condotto all'ospedale Villa Sofia. Non si conoscono le sue condizioni. Sull'episodio indagano i carabinieri.

