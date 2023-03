Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro tra due camion in galleria: lunghe code verso Palermo

Scontro in galleria tra due mezzi pesanti sulla Palermo-Mazara. Traffico in tilt a causa di un incidente avvenuto oggi pomeriggio lungo l'A29, nella carreggiata in direzione Palermo, tra Isola e Sferracavallo. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso i due autotrasportatori coinvolti. Nessuno dei due avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto anche un mezzo del soccorso stradale utilizzato per spostare uno dei camion e ripristinare la circolazione. Si registrano lunghe code sino a Carini.