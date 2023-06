Incidente sulla Palermo-Mazara, auto con 2 ragazze si ribalta e poi viene tamponata da un'altra macchina

Incidente all'alba di oggi sulla Palermo-Mazara. Un'auto con a bordo due ragazze di 22 anni si è ribaltata. Subito dopo la macchina è stata tamponata da un'altra macchina, alla cui guida c'era un uomo. Le due giovani sono state trasportate all’ospedale Villa Sofia a Palermo ma non hanno fortunatamente subito gravi conseguenze. E’ successo intorno alle 5.15 nel tratto dell'autostrada tra Carini e Punta Raisi.

Le due ragazze viaggiavano su una Peugeot 206 in direzione Mazara. Improvvisamente - per cause ancora da accertare - hanno perso il controllo della loro auto che si è ribaltata per finire la sua corsa accanto al guard rail, nella corsia di emergenza, dove sarebbe piombata poi l'altra macchina che non ha potuto evitare il tamponamento. Una delle due giovani è arrivata a Villa Sofia in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118.