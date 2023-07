Scontro frontale tra due auto in via Imperatore Federico, una si ribalta: ferito il conducente

Scontro tra due auto in via Imperatore Federico ieri sera, all'altezza del ristorante Sakura, a due passi dall'ingresso della Fiera del Mediterraneo. L'impatto frontale - per cause ancora da accertare - tra una Polo e una Ford: la prima dopo lo scontro si è ribaltata finendo su alcune vetture parcheggiate che sono rimaste danneggiate.

Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato a Villa Sofia da un'ambulanza del 118. Non si conoscono le sue condizioni, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Illesi, invece, i passeggeri della Ford. Sul posto anche la sezione Infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso.