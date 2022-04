Via Galilei, fiamme nel parcheggio di un'azienda: danneggiate tre auto

Tre auto a fuoco nel parcheggio della società Handicap System in via Galileo Galilei, angolo via Giotto. Per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato i mezzi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La polizia ha aperto un'indagine per accertare le cause del rogo, ha sentito il titolare e sta cercando di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza della zona.

L’azienda palermitana dove è scoppiato l'incendio dal 1973 fornisce servizi di assistenza, consulenza e progettazione sulla realizzazione di allestimenti personalizzati su ogni genere di autoveicoli per l’adattamento alla guida per il trasporto di persone disabili e anziani.