Incendio nella notte a Cerda, fiamme in un appartamento: salva una famiglia

Padre, madre e figlio si salvano da un incendio in casa. Paura la scorsa notte a Cerda dove i vigili del fuoco e i carabinieri hanno soccorso una famiglia e domato le fiamme divampate all'interno di un appartamento che si trova all'ultimo piano di un palazzo di via Paolo Borsellino. Dalle prime informazioni a scatenare il rogo sarebbe stato un cortocircuito. Grazie al tempestivo intervento delle squadre del 115 arrivate da Termini, i danni sono stati circoscritti a una sola stanza.

Sempre la scorsa notte è stato registrato un altro incendio a Bagheria, in un capannone lungo la statale 113. A bruciare cataste di legno e materiali vari che si trovavano nell'area esterna della struttura. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco i militari hanno avviato degli accertamenti per risalire al proprietario della struttura, che non ha subito grossi danni, e chiarire cosa abbia scatenato il rogo.