Incendi, a Palermo l’Ugl chiede al sindaco Lagalla la proroga della sospensione Ztl

“Stamani si fa la conta dei danni, è un bilancio devastante, la città di Palermo è sotto pressione, malgrado la richiesta dello Stato di Calamità per la Sicilia da parte del Presidente della Regione Siciliana, il bilancio per il capoluogo regionale è devastante. L’aria continua ad essere irrespirabile e le vie di transito cittadine sono congestionate, pertanto chiediamo sulla scorta dell’avviso emergenza caldo emanato dal dipartimento di prevenzione dell'Asp di Palermo al Sindaco Lagalla e all’Assessore alla mobilità Maurizio Carta di prorogare la scadenza della sospensione ZTL prevista per oggi alle ore 20 a data da destinarsi quindi fino al totale rientro del rischio incendi e della normalizzazione delle temperature”. A renderlo noto è Claudio Marchesini, Segretario responsabile dell’Ugl di Palermo.