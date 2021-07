Esami di maturità al Gonzaga, la metà degli studenti ha ottenuto 100/100

Si sono conclusi gli esami di Stato per i 39 studenti del Gonzaga Campus. Quasi il 50% dei ragazzi e delle ragazze maturati quest’anno nei licei classico, scientifico e linguistico ha ottenuto 100/100, il massimo dei voti. Se consideriamo anche coloro che si sono attestati con una votazione pari o superiore a 90/100, la percentuale sale al 70%. Il restante 25% ha ricevuto una votazione pari o superiore a 80/100 e il 5% a 70/100. Nessuno si attesta con una votazione inferiore al 70. Diciassette sono stati coloro che hanno conseguito cento. Tra loro, in particolare, Anna Maria Castellese, Giorgio Madonia e Roberta Tantillo hanno ricevuto anche la lode.

“E' stato un anno molto difficile e sofferto per tutti noi. Nonostante tutto, oggi sono felice e molto soddisfatta di avere conseguito gli esami di maturità al liceo classico - racconta la studentessa Anna Maria Castellese – con il massimo dei voti. Sicuramente, un punto di forza che mi ha aiutato a superare le difficoltà di quest'ultimo anno, è stato quello di avere un ambiente scolastico che mi conosce fin da quando ero bambina".

“Sebbene in questi due anni, siamo stati travolti dal bruttissimo periodo della pandemia globale - aggiunge pure Roberta Tantillo che ha concluso il liceo scientifico – in cui non mi sono mancati i momenti di difficoltà e di debolezza, sono riuscita lo stesso a mantenere il mio equilibrio interiore e mentale in vista sempre dell'obiettivo da raggiungere".

“I nostri studenti hanno dimostrato di sapere fronteggiare bene tutto quello che è accaduto durante quest'anno cosi complicato a causa dell'emergenza sanitaria – afferma con soddisfazione padre Vitangelo Denora, direttore del Gonzaga Campus -. Ancora una volta, i giovani ci hanno dato una bella testimonianza perché il loro esame riflette quello che dovrà compiere l’intero nostro Paese: non lasciarsi vincere dal male, non lasciarsi cadere ma ripartire con ancora più forza di prima".