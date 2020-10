VIDEO | Il Giro d'Italia infiamma Palermo, migliaia di persone per la prima crono

Siamo stati in giro per il centro per vedere come i palermitani hanno accolto la corsa rosa. Se a un'ora dallo start, lungo il Cassaro erano pochi gli appassionati, allo scattare delle 13,15 la strada si è riempita di curiosi. Tra di loro Luca Savoldi, ciclista di Busto Arsizio che con la sua bici ha fatto il suo personale giro d'Italia di 3 mila e 300 chilometri in 21 giorni