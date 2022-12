Ospedale Cervello, i ladri entrano nel reparto di Ginecologia e rubano il portafogli a un'infermiera

Si sono intrufolati nel reparto di Ginecologia, al Cervello, hanno forzato un armadietto, aperto la borsa di un'infermiera e rubato il suo portafogli. Il furto è stato messo a segno ieri mattina all’interno dell’ospedale di via Trabucco. Sull’episodio indaga la polizia. Ad accorgersene è stata la stessa vittima che era andata nello spogliatoio per cambiarsi alla fine del turno. La donna, aprendo la borsa, si è accorta che qualcuno aveva frugato e preso il suo borsellino all’interno del quale c'erano documenti, contanti e altro ancora.

"Non sono episodi frequenti - spiega a PalermoToday una dottoressa del Cervello - ma purtroppo si verificano regolarmente. Per non parlare dei furti di scooter e moto parcheggiati fuori. Le auto predilette sono le Fiat 500 e le Bmw. Alcuni colleghi, che possedevano uno di questi modelli, hanno infatti preferito venderla"

Gli investigatori della polizia, raccolta la denuncia dell'infermiera, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del ladro e capire come abbia fatto ad entrare indisturbato. Per accedere al reparto di Ginecologia ci sono tre accessi, solo uno dei quali sarebbero però presidiato da una guardia giurata. "Purtroppo è possibile entrare anche dal piano 1 - aggiunge la dottoressa - e dal tunnel che collega la parte 'vecchia' dell’ospedale con quella nuova. Lì c’è una porta che non è videosorvegliata. Ci sono diverse telecamere ma, da quel che mi risulta, molte non sarebbero funzionanti”.