Furto in pieno centro, ladri rubano un pc e un paio di birre nella pizzeria Tredicisette

Furto nella pizzeria Tredicisette di via Siracusa. I ladri sono entrati la scorsa notte all’interno del locale in zona Libertà forzando la porta principale e scappando con un magro bottino: il cassetto del registratore di cassa (dentro cui c’erano però sol scontrini), un pc portatile, due dispositivi per il delivery inutilizzabili poiché bloccati e un paio di birre. Sull’episodio indaga la polizia intervenuta insieme al personale della Scientifica.

Il titolare della pizzeria è stato svegliato nella notte dagli investigatori. Era stato infatti rinvenuto in piazza Sant’Oliva lo scomparto destinato a monete e banconote di un registratore di cassa. Dagli scontrini gli agenti sono risaliti all'attività saccheggiata.

Il personale della Scientifica ha eseguito i rilievi per rintracciare eventuali impronte digitali lasciate dai responsabili sulla porta d’accesso o all’interno del locale e per visionare le immagini del sistema di sorveglianza. Una volta acquisiti i video con il supporto di un tecnico, il titolare della pizzeria - dotata anche di un impianto d’allarme - sporgerà denuncia in commissariato con l’inventario dei pochi oggetti rubati dai ladri.