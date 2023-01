Sorpresi a rubare gasolio da un camion con un tubo di gomma: arrestati due uomini

Rubano la benzina e finiscono in manette. I carabinieri della stazione di Campofelice di Roccella hanno arrestato un 37enne e un 33enne, già noti alle forze dell’ordine, per furto aggravato di carburante.

Durante il servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati contro il patrimonio, i militari hanno colto in flagranza di reato i due soggetti, entrambi residenti a Campofelice, sorpresi a prelevare gasolio da un autoarticolato parcheggiato in periferia.

I militari hanno notato la presenza di un veicolo sospetto. I due uomini stavano aspirando tramite un tubo di gomma dal serbatoio di un veicolo Iveco del gasolio. Uno dei due, vedendo i carabinieri, si è dato alla fuga ma è stato rintracciato poco dopo a casa sua.

Nel luogo del furto, inoltre, sono state ritrovate tre taniche in plastica con all’interno circa cento litri di gasolio. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice monocratico di Termini Imerese il quale ha disposto, a seguito di rito direttissimo, l’obbligo di firma per entrambi gli arrestati e l’obbligo di dimora per uno di loro, perché già gravato da precedenti penali.