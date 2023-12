Alla Foss si dimette il presidente, sindacati in allarme: "Ritorno ai tempi bui del commissariamento?"

“La notizia delle dimissioni del presidente del cda della Foss Gaetano Cuccio ci preoccupa molto ma non ci stupisce, visto il clima che si respirava negli ultimi tempi. Non vorremmo sia il preludio per tornare ai momenti bui del commissariamento. Invitiamo gli organismi competenti del governo siciliano ad adoperarsi perché questo non avvenga e le istituzioni intervengano per garantire stabilità gestionale a una fondazione che è già stata dilaniata nell’ultimo biennio”, dichiarano in una nota unitaria i segretari territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Fabio Maggio, Michele De Luca, Giuseppe Tumminia e Antonio Barbagallo.

“Dopo due anni di commissariamento della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, gestione che ha creato disastri enormi – aggiungono i segretari di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials – a marzo di quest’anno il governo regionale ha nominato un consiglio di amministrazione che da subito si è messo all’opera per garantire una gestione ordinaria, fino alla nomina nel mese di giugno del sovrintendente”.

“Abbiamo come organizzazioni sindacali da subito avviato il confronto con la nuova governance, per cercare di risolvere diversi problemi annosi che attanagliano la fondazione – aggiungono Fabio Maggio, Michele De Luca, Giuseppe Tumminia e Antonio Barbagallo - Uno su tutti quello del precariato storico, che rischia di lasciare la Foss senza la metà dei professori d’orchestra. Un altro tema affrontato è stato quello dei riconoscimenti professionali, che erano in passato gestiti in maniera totalmente discrezionale, senza rispettare quando stabilito dal Ccnl. Tanti altri argomenti legati allo sviluppo futuro dell’ente dovranno ancora essere affrontati”.