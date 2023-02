Fabi Sicilia conclude al Saracen di Isola delle Femmine la fase dei congressi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 2023 sarà un anno inteso di appuntamenti sul territorio per la Fabi la Federazione Italiana Bancari Italiani il sindacato di categoria maggiormente rappresentativo in Italia fra i bancari. In Sicilia si sono già svolti i congresi di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, oggi è la volta di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani presso l’hotel Saracen di Isola delle Femmine a partire dalle ore 10. Le relazioni saranno tenute da Carmelo Raffa, Francesco Urso, Antonello Messina e Salvatore Messina. Parteciperà il Segretario Generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che affronterà i problemi specifici della categoria con particolare riferimento al rinnovo contrattuale della categoria. Sileoni affronterà anche i temi sociali attuali che affliggono imprese edilizie e migliaia di lavoratori.