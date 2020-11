Pedala con 34 dosi di hashish nel calzino: arrestato a Cruillas

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con questa accusa un ragazzo di 24 anni è stato arrestato a Cruillas. Si tratta di un pregiudicato palermitano (C.L. le sue iniziali). "Gli agenti - spiegano dalla questura - hanno notato i movimenti sospetti del giovane che senza alcun apparente motivo, stava indugiando su una stradina di Cruillas, nei pressi di via Vanvitelli".

Così è scattato il controllo. Il giovane che era in sella a una bici elettrica, ha tentato una veloce fuga ma è stato raggiunto dai poliziotti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo. "Grazie agli scupolosi controlli è stato possibile rilevare come dentro un calzino, nell’incavo che permetteva di ripiegare il mezzo, fossero state celate 34 dosi di hashish - spiegano dalla polizia -. Nelle tasche del giovane, inoltre, erano custoditi 93 euro".

Dopo è scattata la perquisizione in casa, effettuata anche con l’ausilio delle unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e strumenti per il taglio dello stuepfacente. "Indagini sono in corso - concludono dalla questura per stabilire dove il giovane si procurasse lo stupefacente. All’atto dell’arresto è momento che il 24enne era già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora con la prescrizione di non uscire da casa nelle ore serali".