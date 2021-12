Maltempo, nuova allerta meteo e stop ai tamponi in Fiera: drive in chiuso domenica 12 dicembre

Il maltempo che sta imperversando sulla città di Palermo ha costretto l'Ufficio del commissario per l'emergenza Covid a fermare le attività del drive in della Fiera del Mediterranneo: domani, quindi, domenica 12 dicembre, l’area per i tamponi resterà chiusa. Una decisione che segue anche al protrarsi dell'allerta meteo gialla annunciata dalla Protezione civile fino alla mezzanotte di domani. "Previste condizioni meteo avverse con precipitazioni di forte intensità, grandinate e venti di burrasca, anche forte", è scritto nell'avviso.

L'area drive in riaprirà da lunedì 13, osservando sempre lo stesso orario di apertura al pubblico, dalle 8 alle 13. "Laddove le condizioni meteo non dovessero permettere l’esecuzione dei tamponi neanche nella giornata di lunedì 13 dicembre - spiega una nota dell'Ufficio del commissario - sarà diramato un nuovo avviso di chiusura".

Non si fermano, invece, le attività di somministrazione dei vaccini al padiglione 20 della Fiera e il servizio di assistenza utenti per il green pass, dalle 9 alle 19.