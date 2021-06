Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Boccadifalco tra discariche di ingombranti e paura per il canale istruito

Antonio Abbonato, presidente dell'associazione "Basta poco per renderli felici", ci accompagna in un tour dal sapore amaro nel quartiere ai piedi di Monte Cuccio. "Qui viene a scaricare i rifiuti chi trasgredisce all'obbligo di differenziata a San Martino delle Scale. Servono telecamere di videosorveglianza e maggiori controlli. Necessaria anche la bonifica del canale, non rischiamo che si ripeta quanto accaduto con l'alluvione del 15 luglio..."