VIDEO | Da Mondello al centro, tavolini pieni e sorrisi per la zona gialla: "Che bella la normalità"

Palermo in festa per la (quasi) ritrovata libertà. In molti si sono concessi un pranzo fuori guardando il mare, litorale affollato con l'avvio della stagione balneare. Felici e speranzosi i ristoratori. Tanti giovani hanno brindato con un drink alla fine della zona arancione