VIDEO | Stop al vaccino Astrazeneca e la Fiera si svuota, Costa: "Normale assestamento ma abbiate fiducia"

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid commenta con PalermoToday la minore affluenza all'hub di via Sadat all'indomani della decisione in via precauzionale dell'Aifa. "Fino alle 13 somministrate circa 600 dosi, poco per il nostro standard di circa duemila ma abbiamo ancora altre ore. Problema transitorio, che si risolverà giovedì"