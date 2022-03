Covid in Sicilia: sono 4.346 i nuovi contagi, sale il numero di ricoverati

Nel bollettino del ministero della Salute di oggi i nuovi casi Covid in Sicilia sono 4.346 su 31.260 tamponi processati, 14 i morti anche se tutti riferiti a giorni precedenti. Il tasso di positività è al 13,9% (ieri era al 14,8%). Torna a salire il numero di ricoverati in ospedale: nei reparti non gravi ci sono 928 persone (+26), mentre in terapia intensiva ci sono 65 pazienti (+3) e si registrano sei nuovi ingressi. I guariti sono 4.909, mentre gli attuali positivi sarebbero 229.157 (488 in più rispetto al giorno precedente).

La Regione fa sapere che dei 14 decessi comunicati oggi, uno è riferito al 26 marzo, quattro al 25 marzo, uno al 24 marzo, uno al 22 marzo, uno al 27 febbraio, 3 al 25 febbraio, uno al 22 febbraio, uno al 21 febbraio e uno al 16 febbraio. Questi invece i nuovi casi per provincia: Palermo 1.425; Catania 676; Messina 1.075; Siracusa 375; Agrigento 503; Ragusa 405; Trapani 456; Caltanissetta 307; Enna 189. Il totale fa 5.411 perché - precisa la Regione - ci sono 1.065 casi relativi a giorni precedenti, che sono stati "caricati" nelle province, anche se non si specifica in quali.

Il Covid in Italia

Guardando ai dati di tutta Italia, sono 59.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore contro i 73.357 di ieri. Le vittime sono invece 82, in calo rispetto alle 118 del giorno precedente. Sono 384.323 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore col tasso di positività al 15,5%, in crescita rispetto al 14,5% di ieri. Sono 464 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.181, ovvero 158 in più. Sono 1.262.891 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 8.508 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.364.723 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.782. I guariti sono 12.943.050, con un incremento di 52.022 rispetto a ieri.